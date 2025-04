Spalletti: "A fianco di De Laurentiis solo nella storia che ci lega al Napoli. Fuori siamo diversi. Quelle volte con i tifosi..."

Getty Images

Al margine di un evento al Palacongressi di Rimini il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti ha parlato del suo rapporto con Aurelio De Laurentiis: "Ho appena finito di scrivere il mio libro "Il paradiso esiste ma quanta fatica". Ci sono tanti capitoli, uno è dedicato a De Laurentiis, si intitola "Il Sultano e il Contadino": abbiamo passato insieme dei momenti bellissimi, indimenticabili, che rimarranno per sempre nella nostra storia. E io sarò sempre al suo fianco in questa storia qui, ma fuori da questa storia no.

"Qualcosa di incredibile, davvero incredibile. Vi racconto questa cosa: quando i tifosi iniziarono ad addobbare la città a me veniva un po’ di tensione perché pensavo: e se poi non riesco ad arrivare in fondo e vincere, cosa racconto loro? Io ogni tanto tiravo giù il finestrino della mia famosa Panda e mi mettevo a urlare: ‘E’ presto!’, come mi riconoscevano mi fermavano e mi tenevano lì due ore e non c’era verso di liberarsi da questi abbracci e da questo amore”.