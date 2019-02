La sconfitta in casa col Bologna ufficializza la crisi dell'Inter. Fiducia a tempo per Spalletti, che è a rischio e si gioca la panchina sabato sera a Parma, dove la squadra dovrà dare segnali di risveglio. L'allenatore è sotto contratto fino a giugno 2021 con un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti all'anno: un esonero costerebbe circa 20 milioni lordi.



Conte ha fatto capire di non voler subentrare a stagione in corso. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, una soluzione sarebbe quella di affidare la panchina a Cambiasso, già assistente di Pekerman nella Colombia: il nome del Cuchu circola con insistenza, ma al momento non trova conferme.