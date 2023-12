Intervenuto nel corso dell'evento Atreju, festa di Fratelli d'Italia,, CT della Nazionale, ha parlato del rapporto tra i calciatori e il mondo digitale: "C'è quest'insidia del mondo virtuale rispetto al mondo reale, fisico. Siamo boomer?. Quando sono in panchina, cantare l'inno è veramente qualcosa di unico. Secondo me non c'è altra sensazione di tale bellezza. Dobbiamo far vedere che diamo veramente tutto per questa maglia. Devo crearmi abitudini giornaliere affinché riesca meglio nella mia professione. Insieme coi calciatori dobbiamo essere una cosa sola. Ci si ricorda dei risultati, certo, ma col tempo ci si ricorda anche delle persone con cui abbiamo instaurato un certo tipo di rapporto".- Il CT si è concentrato anche sull'imminente Europeo della prossima estate: "Intanto siamo campioni in carica, e. Io credo nei miei ragazzi e loro devono credere in loro stessi. Con questa bandiera sulle spalle, non possiamo mai tirarci indietro.o. Dobbiamo essere ricordati da tutti per una squadra che ha giocato un calcio feroce, coraggioso, moderno, andando ad affrontare faccia a faccia gli avversari. Nella mia Italia, Paltrinieri può essere Di Lorenzo, va sempre su e giù per la fascia. Elisa Di Francisca, invece, ha il graffio di Barella".