Luciano Spalletti per il Milan? Il problema minore sarebbe l'Inter che darebbe il suo via libera, assicura La Gazzetta dello Sport: "Risolvere il contratto a questo punto sarebbe vantaggioso per il club nerazzurro che risparmierebbe circa 15 milioni, ai quali si andrebbero anche ad aggiungere i compensi dello staff. Un bel risparmio per chi ha già imboccato un’altra strada".