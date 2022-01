A pochi minuti dall'inizio di Bologna-Napoli sono arrivate le dichiarazioni di Luciano Spalletti. L'allenatore del club partenopeo ha parlato così ai microfoni di DAZN:



I RECUPERI - "Mi fa piacere avere se non sempre quasi sempre la mia rosa a disposizione. È dalla qualità di tutta la rosa che si può venir fuori come squadra forte. Le caratteristiche di Zielinski e Osimhen le ritrovi difficilmente in altri calciatori. È una qualità di cui vorremmo avere disponibilità. Averli oggi ci dà serenità".



MIHAJLOVIC - "Diventa facile avere un rapporto con Sinisa perché dice quello che pensa. Se ha evidenziato questa stima verso i calciatori del Napoli e verso la città di Napoli significa che è una persona intelligente perché Napoli merita la simpatia delle persone. Essendo un allenatore forte ha valutato che il Napoli ha calciatori forti e noià ricambiamo i complimenti perché mi sembra che il Bologna abbia fatto più punti della sua storia o almeno sia arrivato ad un livello mai toccato".