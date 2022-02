L'allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine del match di Europa League contro il Barcellona. Ecco le sue dichiarazioni:- "Non so se ce ne saranno, questo bisogna valutarlo ma si deve essere anche obiettivi. Al di là di qualche episodio dove potevamo lavorare in maniera differente, il Barcellona è di gran lunga più forte di noi. Poi ci possono essere dei dettagli, le valutazioni delle forze, le assenze, delle complicazioni che vanno ad aggravare la differenza che c'è stata e si è evidenziata. Sono meno bravo di Xavi e gli faccio i complimenti. Poi vado a riprendere in mano il livello di calcio che posso far vedere contro altre squadre nella situazione che mi gioco ancora molto per quanto mi riguarda. Ho fatto un regalo a Xavi, un tipico Pulcinella".- "Stasera ci è andato tutto storto dal punto di vista degli episodi. Hanno sottolineato i nostri errori andando a trarne vantaggio. Quando siamo rientrati in partita sul 2-1 c'è stato un momento in cui avevamo creato di nuovo equilibrio, ma il terzo gol prima di andare negli spogliatoi ha rimesso tutto in favore del Barcellona e in difficoltà noi per non consentirci di riprendere il risultato. Ti vengono addosso forte, non fanno distinzione del tipo di pallone che gestisci. Abbiamo evidenziato coraggio perché si è tenuta troppo la palla, forse un eccesso di coraggio nella costruzione bassa. È stata una partita difficile, contro un Barça in grande condizione. Dispiace per il risultato, ma soprattutto perché stasera si era ricreato il clima Napoli. Ci avevamo messo tanto per riportare tutti allo stadio come le serate belle e non aver potuto gestire la partita dispiace doppiamente".- "Volevamo fare lo scambio corto, c'è stato un malinteso e loro hanno preso il sopravvento ripartendo forte. Con questa ripartenza si poteva mettere tutto a posto con un fallo tattico. Non ci siamo riusciti, con la velocità che hanno se prendono vantaggio di superiorità numerica sono bravi a portarlo fino in fondo facendo gol. Sono cose che succedono, bisogna gestirle e si va avanti perché poi muovendo palla su calcio d'angolo abbiamo fatto gol, invece stavolta l'abbiamo preso. Sono io che ho chiesto di battere il calcio d'angolo così".- "Ho sentito pochi fischi, qualcuno c'è stato ma ingeneroso perché ha dimostrato di tenerci, di fare le cose seriamente. Segnare quel rigore non è facile perché si deve andare lì. Ho letto quei fischi più come una reazione del dispiacere che poi il ragazzo vada via. Sono reazioni che si manifestano al contrario dei sentimenti che si provano".- "Ci sono delle partite che per un addizionarsi di particolari non ti vengono a combaciare, non vengono in contro alle tue caratteristiche. Lì dovresti essere più bravo ad avere una postura diversa, un atteggiamento differente. A volte non ce la fai, può dipendere da molti fattori. A Cagliari si è visto di più il loro impatto. Noi questa sera abbiamo fatto ciò che dovevamo per quanto riguarda l'idea di partita, poi sono arrivati gli episodi che ci sono piovuti addosso. Abbiamo sbagliato molto di più quando avevamo palla, sono stati più bravi di noi a farla girare, ad uscire dalla situazione angusta".- "Fuori dalle coppe a febbraio? È un segnale che abbiamo perso delle partite, andrebbe valutato il momento in cui sono successe le situazioni. Non è un segnale definitivo, le somme le tireremo a fine campionato. Ora c'è da prendere atto di quello che succede facendo dell'analisi in maniera corretta senza lasciarsi travolgere e coinvolgere troppo emotivamente perché ci giochiamo ancora tanto da qui alla fine".