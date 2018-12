Non c'è ombra di dubbio, la gara di Champions League che vedràaffrontare ildi Eindhoven questa sera a San Siro è di quelle che senza timore di smentita si possono definire fondamentali per il proseguo di una stagione. Una gara da non fallire, sicuramente, perché in ballo c'è la possibilità di approdare agli ottavi di finale del torneo, main conferenza stampa ha bluffato, cercando di tenere alta l'attenzione, ma ha anche cercato di spostare l'attenzione dal primo grande fallimento stagionale.Parlando in conferenza stampa, infatti, Spalletti ha ribadito che:vale molto per la nostra storia, per il nostro futuro, per la carriera mia e dei calciatori. E di conseguenza si avverte l'importanza di questa gara: sono straconvinto che ci sarà un comportamento corretto in base alle nostre aspettative". In parte le parole dell'allenatore nerazzurro si possono capire e sposare. Sicuramente l'Inter deve fare risultato per poter continuare a sperare e, per questo, l'importanza della gara è sicuramente di altissimo livello.Eppure la gara che sostituiva per importanza Lazio-Inter la formazione nerazzurra l'ha già giocata e l'ha anche già fallita. Il vero match point di questo girone non è Inter-PSV, ma eragiocata e persa dai nerazzurri il 28 novembre a Wembley. La vera prova di maturità, la partita da non fallire perchè avrebbe concesso all'Inter sia di passare il turno con un turno di anticipo che di rendere sostanzialmente inutile questa gara col PSV,e ora non gli resta che sperare in un Barcellona a mezzo servizio, qualunque sia il risultato che arriverà da San Siro.