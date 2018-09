Spalletti ha riportato l'@Inter in #UCL, e ne va particolarmente fiero... pic.twitter.com/EzFXe3PQWq — La UEFA (@UEFAcom_it) 20 settembre 2018

Intervenuto sul canale UEFA, Luciano Spalletti parla della sua esperienza in Champions e non nasconde come esserci arrivato con l'Inter rappresenti per lui un motivo di vanto particolare.“Roma, Zenit e Inter sono tutte avventure di grande valore, ho bellissimi ricordi. Non nascondo, però, che essere riusciti a riportare dopo molti anni questo importantissimo club dove merita, è qualcosa di cui vado particolarmente fiero e orgoglioso”