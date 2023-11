Luciano Spalletti è pronto alle ultime due gare di qualificazione a Euro 2024. Per arrivare alla fase finale senza passare dagli spareggi playoff servono almeno 4 punti tra domani contro la Macedonia del Nord a Roma e lunedì con l'Ucraina sul campo neutro di Leverkusen. Il ct dell'Italia ha dichiarato a Sky Sport: "Siamo dei professionisti che devono scrivere la storia attraverso queste partite, ci costruiamo l'immagine nel mondo. Ci siamo preparati benissimo e abbiamo una buonissima squadra, quindi siamo fiduciosi. Come sempre c'è necessità di fare risultato. Serve un'Italia all'altezza della propria storia, con caratteri forti e la nostra idea di calcio. Per la nostra nazione dobbiamo esser disposti a tutto".



CHIESA - "Con Federico guadagniamo tantissime cose. Ha uno strappo importante e una personalità di altissimo livello, è in grado di saltare l'avversario nell'uno contro uno e fare gol. Chiesa è un punto di riferimento della nostra Nazionale, siamo felicissimi di averlo qui con noi".