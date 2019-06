A Sky Sport, l’ex allenatore dell’Inter Luciano Spalletti è stato interpellato sul futuro di Federico Chiesa, gioiello della Fiorentina che si è messo in luce con la doppietta alla Spagna nell’esordio dell’Italia agli Europei U21: “Essendo di qui mi farebbe piacere vederlo ancora con la maglia viola nel prossimo campionato, perché sono a pochi chilometri di distanza e ho la possibilità di andare a vederlo giocare sul campo e non solo in tv. Ma temo che sarà difficile trattenerlo. Per quanto riguarda le sue capacità è già pronto per una squadra che deve ambire a vincere. Secondo me poi alla fine la Fiorentina non riuscirà a trattenerlo”.