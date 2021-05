La prossima stagione il Napoli sarà guidato da Luciano Spalletti. Dopo l'esonero di Gattuso, De Laurentiis ripartirà dall'ex allenatore di Inter e Roma (tra le tante), che ha firmato il nuovo contratto che lo legherà al club azzurro.



Spalletti ha in Sarri un ottimo amico. In questi giorni gli avrà chiesto sicuramente di raccontargli il mondo Napoli. Non solo, c'è anche Ancelotti: con lui gli scambi di informazioni sono frequenti e all'attuale allenatore dell'Everton avrà chiesto le stesse cose. Ne parla oggi così la Gazzetta dello Sport.