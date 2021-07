Nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del, Luciano, è tornato a commentare la Serie Tv su Francesco Totti che lo ha visto come antagonista: "Sono felice di avergli fatto fare una fiction, ma potevano farla anche solo con contenuti su di lui. Me l'avessero chiesto avrei fatto vedere un paio di cose anche io che avrebbero contribuito all'audience. Mi dispiace che abbia ricevuto delle critiche, ma non voglio dire altro".