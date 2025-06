Spalletti dice di no all'Al-Nassr: adesso gli arabi puntano Sergio Conceicao

AFP via Getty Images

L', club saudita nelle fila del quale milita Cristiano Ronaldo e che ufficialmente sarà allenato fino al 2 luglio da Stefano Pioli, pronto a firmare dal giorno successivo con la Fiorentina, è in cerca di un nuovo tecnico. Il colosso di Riyaddal tecnico di Certaldo. La soluzione, comunque, potrebbe essere ugualmente legata all'Italia.C'è, secondo La Gazzetta dello Sport, nelle mire dell'Al-Nassr per la prossima stagione. Il portoghese ex allenatore del Porto e del Milan è libero dopo la fine dell'esperienza sulla panchina rossonera, dove a partire dall'inizio della nuova stagione siederà Massimiliano Allegri. Conceicao è stato uno dei nomi in corsa anche per la panchina della Lazio, che però ha messo sotto contratto Sarri.

L'occasione, oltre a quella di un ricco stipendio, sarebbe quella di allenare CR7 che ha giocato in Nazionale proprio con lui, quando era ancora calciatore. Conceicao sta valutando anche perché, a dispetto delle cessioni (il difensore ex Manchester City Aymeric Laporte è l'ultimo che vuole lasciare l'Arabia),. Del resto, Cristiano Ronaldo vuole vincere sempre e per restare ha ottenuto ampie garanzie sul mercato.