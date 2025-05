Spalletti: "Dopo lo Scudetto col Napoli, il momento più bello sarà quando smetterò. Vorrei fare qualcosa insieme a Totti"

, ct della Nazionale, ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera, nella quale ha rivelato anche tanti aspetti intimi della sua personalità e del suo modo di vivere la professione di allenatore. E legati ai rapporti con diversi protagonisti del mondo del calcio.Quando scappo a Montaione mia moglie mi dice “Ma che fai lì da solo?” Io sto benissimo, con la mia terra, i miei operai, le bestie che curo.Anche se dal punto di vista degli affetti il mio paradiso è la mia famiglia, mia moglie e i miei figli ai quali la mia attività ha tolto tempo, spazio, occasioni. E io lo avverto come una colpa, della quale però non ho colpa”.Un passaggio interessante dell'intervista è quello relativo ai suoi inizi da calciatore: “Ricordo quando facevo il raccattapalle e dovevo consegnare il pallone a Merlo o Chiarugi. Dopo il verdetto dei viola avevo deciso che avrei giocato solo tra gli Amatori, ma poi un mio zio mi convinse a riprovare. Insomma ho indossato le magliette di Volterrana, Castelfiorentino, Cuoiopelli, Entella Chiavari, Viareggio, Empoli. Dove ho finito la mia onesta carriera.”.ha legato questa parentesi della sua vita e della sua carriera all'azzurro della Nazionale, ma non può mancare un passaggio sull'altro azzurro, quello del Napoli: “Ho girato moltissime società, moltissime città, ma non ho mai visto, in molti anni, un popolo che sappia essere così felice e così malinconico come quello napoletano.non ci ha fatto gioire su un pullman scoperto insieme a quel meraviglioso popolo. Io amo Napoli e il Napoli. E ora spero che la città possa essere ancora molte volte felice”.Altra squadra allenata in passato daè l'Inter, alla quale viene dedicato un pensiero – dalle pagine de Il Corriere della Sera – dopo l'impresa nerazzurra in semifinale di Champions League contro il Barcellona: “I nerazzurri, guidati dalla sapienza tattica di Simone Inzaghi, hanno raggiunto per due volte la finale di questo prestigioso torneo”.: “Quando lo allenavo, mi rassicurava pensare che il mio futuro dipendesse proprio da quei piedi lì.Mi restano dentro, mi attraversano, mi corrodono. E le vittorie più delle sconfitte. Io ho molto amato quegli anni a Roma. Ancora ricordo l’emozione che provai quando Bruno Conti mi propose, ero a Udine, di allenare i giallorossi. Quella emozione è indelebile, non si cancella, ti rimane addosso”.Si parla finalmente di Nazionale eper mano della Svizzera: “Li ho messi al cospetto, forse con troppa forza, della storia dei campioni e delle squadre che avevano portato gioia all’intero Paese. E così i giocatori hanno perso leggerezza. Ho sbagliato io, me ne sono assunto la responsabilità, per tutti.. Siamo una squadra forte e abbiamo voglia”.L'intervista a Il Corriere della Sera di Luciano Spalletti si chiude con un paio di battute sulla versione più intima del tecnico di Certaldo: “”. Alla domanda se esista un calciatore con cui vorrebbe andare a cena, Spalletti ha risposto: “Luca Vialli. Grande giocatore e grande persona. Basta vedere come ha affrontato il male. Ci ho giocato contro solo una volta, in un Sampdoria-Spezia. Era forte. Mi diede due "brandate" pesanti, ma poi mi aiutò subito a rialzarmi. Ecco, il suo modo di vivere, e di morire, ci aiuta a rialzarci, sempre”.