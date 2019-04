"Andava tenuto fuori, perché si è rivolto a persone che non c’entrano con l’Inter". Una frase molto dura da Luciano Spalletti a Sky Sport indirizzata a Mauro Icardi: "Bisogna stare attenti a esprimere le opinioni, lui che sa del nostro spogliatoio. La tua opinione per noi è del tutto sbagliata. Lui non si rivolge alla squadra? Sta fuori. Poi c’è da mettere il bene dell’Inter davanti, non abbiamo la totalità del soggetto, ma abbiamo un attaccante in più. Si fa quello che serve per vincere le partite”.