Anno 1999, corso Master Uefa Pro, il massimo livello formativo riconosciuto dalla Figc per divenire allenatori professionisti. Due giovani uomini si conoscono e entrano da subito in sintonia: Luciano Spalletti e Aurelio Andreazzoli, oggi allenatori rispettivamente di Inter e Empoli.





AMICI - Compagni di studi e di stanza durante il corso a Coverciano, condividono tutto: progetti, idee, appunti e chiacchierate, su sistemi di gioco, metodi di allenamento, aspetti gestionali del gruppo. Amici e complici al punto da iniziare a lavorare insieme, prima a Udine e poi a Roma. Qui, quando lo Zenit chiama Spalletti, il connubio tecnico si interrompe, ma non la stima. E’ infatti proprio il tecnico di Certaldo a consigliare l’ex vice al presidente dell’Empoli Corsi: “Prendi Aurelio e non te ne pentirai”. Non dev’essersene pentito il patron degli azzurri di toscana che, sebbene lo abbia esonerato per un breve periodo a metà stagione, ha visto la sua squadra, che fattura 50 milioni e non ha ingaggi superiori a 600 mila euro, giocare bene e crescere settimana dopo settimana nei risultati. NEMICI - Dal rientro in panchina Andreazzoli ha inanellato 5 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte. Un rendimento ancora migliore se si considerano solo le ultime 3 partite, tutte finite con un successo. L’Empoli da utopistica vede ora la salvezza come possibile. Ma per ottenerla, dovrà fare risultato contro l’Inter. Il momento dei nerazzurri è diametralmente opposto: dal derby vinto a metà marzo, i meneghini hanno vinto solo 3 gare su 9, di cui solo una in casa, l’ultima con il Chievo. A San Siro poi una sconfitta (0-1 con la Lazio) e 3 pareggi (con Atalanta, Roma e Juve). Domenica sera a Milano con il lanciassimo Empoli i nerazzurri non potranno permettersi passi falsi. La Champions è troppo importante, serve una vittoria per non dover sperare nelle disgrazie altrui. Non sarà però solo Inter-Empoli. Spalletti e Andreazzoli, contro in una sfida che vale una stagione: l’Inter per la Champions, l’Empoli per la salvezza. Non più insieme, opposti l’un l’altro, ma solo per una notte.