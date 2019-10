Non è solo una questione di soli, è soprattutto unanelle ore convulse di ieri - dal primo pomeriggio in avanti - quando si è entrati nel vivo del dialogo per il suo passaggio al. Fino a pochi giorni prima, dai primi abboccamenti tra l'allenatore e i dirigenti rossoneri, Suning non faceva filtrare alcun problema a liberarlo; anzi, i dubbi erano più di Luciano che li ha sciolti dando un. Eppure, quell'ok di Suning non comprendeva alcuna lauta buonuscita ma solo una stretta di mano e tanti saluti con ricco risparmio sul biennale che lega ancora Spalletti all'Inter. E invece,- L'allenatore è molto arrabbiato perché - pur essendosi lasciato molto bene con la tifoseria interista da cui è rispettato e con gran parte della squadra -dall'Inter quando è stato l'uomo che l'ha ricondotta in Champions League dopo gli anni bui, per due volte.; in sostanza, Antonio è stato accontentato su tutto quello che Spalletti ha preteso per anni ricevendo spesso segnali negativi dal quartier generale nerazzurro per ragioni economiche. L'esonero non è stato digerito anche per le modalità, dunque;, facendo già uno sconto sulla buonuscita della seconda stagione. Lo ha ripetuto anche ieri agli uomini nerazzurri durante i lunghi contatti di una giornata folle, quasi infinita:- Da parte propria, l'Inter con la sua dirigenza non ha voluto saperne: non intende andare oltre i 3 milioni totali che sono molto distanti dalle pretese di Spalletti,di stipendio. Luciano l'ha presa male, le parti hanno vissuto ore incandescenti e il Milan ha dovuto mettere in moto il piano B con Stefano Pioli qualora non si risolvesse la questione. Spalletti si era convinto sui rossoneri dopo i dubbi iniziali e. La società ha fatto il pensiero contrario, visto che il Milan ha trovato i fondi per offrirgli tranquillamente benpur facendo uno sforzo. Guerre di posizione, di pensiero, di principio appunto. Con il fuoco delle chiamate diventato un autentico gelo.