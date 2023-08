#Spalletti nuovo ct degli @Azzurri e la clausola di #DeLaurentiis sono diventati delle statuine del Maestro Ferrigno pic.twitter.com/XRDfjqitCK — Giovanni Annunziata (@giovanniannun) August 19, 2023

Si è discusso tanto in questi giorni, dopo l'uscita di Mancini e l'inserimento del tecnico di Certaldo che era diventato molto più di un rumor.A Napoli non manca l'ironia riguardo questa situazione e ci ha pensato Marco Ferrigno, artigiano dei presepi, che ha creato delle: c'ècon tanto di tuta della Nazionale e in mano un gagliardetto con su scritto "3,5 milioni ADL", di fianco a luie alle spalle Rudi Garcia.