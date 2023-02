Spalletti (#Napoli) antes de conectarse con @SkySport: “Hablan en televisión todavía de cómo gestioné a Totti e Icardi… y ahora llaman para dar la enhorabuena…”pic.twitter.com/DUhaAAtFpG — Mario Gago Huerta (@gago_mario) February 22, 2023

La vittoria controe il percorso quasi netto e spedito verso lo scudetto non riescono a placare l'animo diquando si tocca un tasto dolente, o meglio due capitoli del suo passato che ritiene chiusi e superati. L'attuale allenatore delnelle sue avventure sulle panchine disi è trovato a gestire gli spinosi casi della fine della carriera di Francescoe della complicata situazione legata a Maurocon la fascia di capitano tolta a metà stagione in favore di Samir Handanovic. Episodi passati che però, spesso e volentieri, vengono usati ancora come termini per valutare il suo percorso da allenatore e che il tecnico di Certaldo mal digerisce.A riprova di questo c'è un curioso fuori onda che sta diventando virale nel passaggio che c'è stato fra le varie televisioni per le interviste post-partita e post vittoria più che convincente contro l'Eintracht. Nel mentre i tecnici audio di Sky Sport lo microfonavano, infatti, Spalletti ha sbottato: "Mi fanno arrabbiare?in televisione un'altra volta, stanno parlando di come ho gestito Totti e Icardi...Ecco il video di ciò che è accaduto nel dialogo con l'ufficio stampa del Napoli.