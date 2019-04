Luciano Spalletti, ai microfoni di Sky Sport, si è scagliato contro l'opinionista Giancarlo Marocchi sul caso Icardi: "Icardi? C'era da fare un passo in avanti tutti, dopo tutto quello che ha dovuto pagare per quanto fatto. Era un'imposizione. Abbiamo fatto dei ragionamenti per il bene dell'Inter, abbiamo un attaccante in più e questo ci permette di essere più forti. Mi fa piacere che la domanda me la faccia Marocchi perché da quando sta li sembra che non sia mai stato in uno spogliatoi. Ho bisogno di rilassarmi? Per me ne avete bisogno voi. E' un divertimento. Tu sei sempre stato nella Juventus, vincevi sempre. Io ho sempre perso. Vengo da un calcio diverso. Marocchi da quando è a Sky ha dimenticato come sono fatti gli spogliatoi. Le parole di Marocchi sono tanto per andare contro. Icardi andava tenuto fuori, si è rivolto a delle persone che non hanno nulla a che vedere con l'Inter per giocare. Era un'opinione? Ma cosa".