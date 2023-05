Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, Luciano Spalletti ha commissionato la realizzazione di alcune statue di pulcinella, attraverso il maestro dei presepi Marco Ferrigno. La particolarità dell'omaggio è che ciascuno di questi pulcinella vestirà la maglia dei giocatori del Napoli.



Pertanto, la nota maschera napoletana indosserà i panni di Osimhen, di Kvaratskhelia e di tutti gli altri. Come ci assicurano fonti vicine all'allenatore, l'omaggio di Luciano Spalletti dovrebbe essere indirizzato ai propri calciatori, anche se le sorprese potrebbero non essere finite. Possibile che qualcuna di queste statuette possa ritrarre l'effige di Diego Armando Maradona e venir realizzata per qualche amico intimo del trainer toscano e anche per Dejan Stankovic, che con la sua Samp sarà ospite del Napoli nell'ultima di campionato. Come solito nella sua esperienza, spesso Spalletti ha omaggiato gli allenatori avversari con un simbolo partenopeo.