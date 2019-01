La Gazzetta dello Sport evidenzia la scialba prestazione di Radja Nainggolan



“E Nainggolan? Ha giocato mezzora, si è subito beccato un urlo di Luciano per un pallone perso in malo modo ed è sembrato ancora a corto di gambe e fiato.



LE PAROLE DI SPALLETTI - «A centrocampo facciamo fatica anche perché il giocatore che avevamo preso per fare la differenza è Nainggolan, che ne ha passate un po’ finora e non è mai stato davvero al top dal punto di vista fisico. Sappiamo, però, che Radja ci darà tanto nel resto della stagione. Non ha giocato dall’inizio perché altri sono più in condizione di lui: ora non è in grado di mettere il suo marchio nelle partite. Bisogna continuare a lavorare, mettere altra roba nei muscoli, nel motore, per andare davvero forte»”.