Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss, durante un’intervista a Pierluigi Gollini.



L’APPELLO - "Posso tentare di fare un appello ai nostri tifosi. Adesso è più importante il loro sostegno di quello che posso dire io in campo. Che ci stiano vicini, soprattutto in questo momento".



STORIA - "Il nostro gruppo fa tutto per la città, la maglia, la squadra e la storia di Napoli. Tutto per lei, non per lui: niente per singoli elementi, tutto per la città. Forza Napoli deve diventare un mantra, uno slogan. Poi quello che ho da dire lo dirò in conferenza stampa".