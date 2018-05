A margine della sfida di campionato contro la Lazio, valsa all’Inter la qualificazione in Champions, Spalletti ha preferito lasciare spazio ai propri calciatori, disertando la consueta conferenza stampa post match. Qualche giorno dopo aver raggiunto l’obiettivo, il tecnico toscano incontra i giornalisti ad Appiano Gentile.



"Ringrazio la società per avermi dato la posssibilità di avermi fatto vivere queste emozioni con questi colori addosso, che mi sembra mi stiano anche bene. Ringrazio anche i miei collaboratori che sono più bravi di me, allenatori qualificati, tutta gente forte. Grazie anche ai tifosi, li metto alla fine perché sono la nostra base, fondamenta importanti dove ci si può costruire. La forza della squadra che avevamo davanti, rende ancora più importante la nostra qualificazione. Siamo riusciti a mettergli il naso davanti negli ultimi minuti e si è visto per tutto il campionato che sono serviti cuore, fortuna e tanto altro per riuscire ad arrivare a giocarci questa qualificazione nell'ultima partita. In questo campionato si sono viste tante cose: il bel gioco del Napoli, le belle partite di Roma e Juve in Champions, Lazio e Atalanta che avrebbero meritato di andare avanti in Europa League. Il ritorno di Ancelotti certifica la crescita di questo campionato e sarà un piacere averlo come avversario”.



Il mometo più bello e quello più complicato?

“Quallo più bello l'ultima partita, il più difficile contro la Juve. Il momento più brutto in assoluto, quello che avrei voluto assolutamente evitare, riguarda quanto accaduto alla famiglia Astori”.



Come si riparte per colmare il gap?

“Dobbiamo essere ambiziosi, dobbiamo migliorare perché vogliamo stare dove siamo visto che ci stiamo bene. Ci sono cose che dovremo fare meglio, per cui vogliamo continuare nel voler ridurre le differenze tra noi e quelle davanti. Sapevamo che andare in Champions significava passare al pianerottolo superiore senza passare dai gradini, adesso dovremo essere bravi, dato che l'anno scorso qualcosa abbiamo sbagliato. Non dovremo deludere i nostri tifosi, anche se è chiaro che gli obiettivi dell'Inter sono importanti per la storia che ha e bisogna essere all'altezza di quella che è l'emozione che danno tutti questi cuori”.



Che tipo di mercato andrà fatto per essere competitivi? Simile o diverso da quello dell'anno scorso?

“La società ha già cominciato a muoversi bene. Prima bisognava spendere quello che si pareva, adesso invece dobbiamo rendere conto ad alcuni parametri. Abbiamo ereditato un settlement agreement dalla proprietà precedente e adesso entro giugno dovremo far quadrare i conti e rimettere i numeri a posto. Poi dopo giugno si potrà reinvestire mettendoci qualcosa di più sopra, ma diventa difficile andare a fare nomi come quelli dell'anno scorso. Che non è detto che non ci si possa arrivare, ma dipende tutto dalla partita che si andrà a giocare. Per cui in tutto questo discorso ci si può mettere che in questo momento Cancelo e Rafinha non potremo riscattarli, in futuro vedremo”