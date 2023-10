Luciano Spalletti in visita da Eusebio Di Francesco. Oggi pomeriggio il ct dell'Italia ha assistito all'allenamento del Frosinone, al lavoro in vista della prossima trasferta di campionato a Cagliari. Seduta differenziata per Kalaj, personalizzato per Gelli e Harroui. La partenza per la Sardegna è prevista dopo l'allenamento di venerdì mattina.