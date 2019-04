Si proseguirà con Spalletti o alla fine sarà divorzio? Tutto è ancora in divenire e TuttoSport spiega come Suning traccerà un bilancio definitivo a Champions raggiunta.



“A Champions raggiunta, tutti gli attori in gioco dovranno però scoprire le carte davanti a Suning che tiene fortemente in considerazione pure il peso economico di un contratto rinnovato fino al 2021 a 5 milioni a stagione, quasi il doppio per i bilanci della società. A livello di risultati, Spalletti poteva senz’altro fare di meglio: l’eliminazione dalla Champions contro un Psv già eliminato è un peccato capitale, come lo è la repentina uscita dalla Coppa Italia a opera della Lazio. In Europa League può reggere l’alibi di una squadra ridotta ai minimi termini, mentre in campionato l’Inter doveva avere ben altro impatto, ma gli 8 punti persi dalla Juventus nelle prime 4 giornate hanno fatto tramontare sul nascere l’illusione che l’Inter fosse davvero l’anti-Juve. Però l’obiettivo principale per Suning è la Champions e, qualora Spalletti dovesse centrarla con il terzo posto in campionato, sarebbe senz’altro un passo in avanti nel processo di crescita della squadra. Siccome i risultati contano, ma non sono tutto, andrà pure analizzato il feeling tra l’allenatore e le altre componenti societarie. Perché, come la storia recente dell’Inter insegna, ripartire stipando qualche scheletro nell’armadio è il modo migliore per dirsi addio in autunno dopo le prime sconfitte”.