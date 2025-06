Spalletti-Italia, i retroscena dell'addio: le tempistiche, la buonuscita e il "no" a Gravina in conferenza

Getty Images

. Questa sera contro la Moldavia l'ultima partita sulla panchina azzurra prima di dire addio alla Nazionale, la fine di un percorso di un anno arrivata in maniera brusca dopo la bruciante e sanguinosa sconfitta contro la Norvegia.Un esonero, quello del ct, anomalo non tanto per il risultato, perché lo 0-3 di Oslo è devastante per le ambizioni Mondiali dell'Italia, quanto più per le tempistiche con cui è arrivato, lasciando di fatto il tecnico di Certaldo a guidare da uscente il gruppo per un'altra gara. Perché una scelta del genere? Come gestire dal punto di vista contrattuale la separazione? E perché non c'era il presidente federale Gabriele Gravina accanto a Spalletti in conferenza stampa ad annunciare l'interruzione del rapporto?

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha raccontato i retroscena dell'addio, dalla scelta delle tempistiche al nodo contrattuale fino all'assenza del numero uno della FIGC nel momento dell'annuncio., si legge,. A Coverciano Gravina ha incontrato Spalletti e ha immediatamente raggiunto il punto: meglio chiudere subito il rapporto, per il bene dell'Italia.- Il ct, pur non soddisfatto della decisione, capisce e non pretende nulla. Pur trattandosi di esonero, evidenzia la Gazzetta, non si oppone a definire una risoluzione consensuale del contratto. Un gesto questo apprezzato da Gravina, la cui stima per Spalletti - ct da lui scelto - non può che aumentare.

- Si arriva così a definire la tempistica dell'annuncio.ed evitare 48 ore di discorsi e congetture sul futuro della panchina azzurra che avrebbero caricato ulteriormente in maniera negativa la seconda gara delle qualificazioni Mondiali. La FIGC non ha potuto negare l'onore delle armi al ct che quindi ha preso parola in conferenza stampa.

