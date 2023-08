, al termine del weekend di avvio della Serie A. Come vi avevamo già anticipato mercoledì, oggisi incontreranno, per completare e definire la trattativa.La Gazzetta dello Sport riferisce che. La volontà e l'entusiasmo di poter diventare c.t. non sono stati mai in discussione fin dal primo contatto, ma, soprattutto per l'impossibilità di iniziare il mandato con la serenità e il consenso necessari. L'incontro di oggi con Gravina sarà l'occasione per sciogliere definitivamente anche gli ultimi dubbi, si legge sulla Gazzetta., a partire dal 1° settembre. Il presidente ha parlato con il futuro c.t. anche del suo ruolo di supervisore delle tre nazionali principali, dalla maggiore all'Under 20, passando per l'Under 21: lo "status" che era stato deciso per Mancini e che Spalletti manterrà,, il preparatore atletico Francesco Sinatti, e un assistente tecnico fra Daniele Baldini e Alessandro Pane, o forse entrambi. Confermate le scelte federali, ovvero Andrea Barzagli — che si occuperà della fase difensiva — e il tattico Antonio Gagliardi., che sarà il capodelegazione., nella gestione Mancini designato vice allenatore.