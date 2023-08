Le polemiche a distanza non si placano, le vie legali sono sempre percorribili ma nessuno vorrebbe arrivare a questo punto. Il futuro della panchina dell'Italia vira tutto attorno a Luciano Spalletti, allenatore Campione d'Italia in carica, ma liberatosi dal Napoli al termine della scorsa stagione. In quello "svincolo", ormai è noto, De Laurentiis ha voluto inserire una clausola "di non concorrenza" a scalare nel corso del tempo che consentirebbe a Spalletti di tornare ad allenare soltanto dietro il pagamento di un rimborso nei confronti della società campana. È proprio qui che si sta giocando la battaglia più importante e che nella giornata di oggi potrebbe rivelarsi decisiva.



CONTATTO - Oggi è infatti previsto un nuovo contatto diretto fra Spalletti e il presidente della Figc Gabriele Gravina. L'allenatore toscano non vuole arrivare alla rottura totale con Napoli, né pagare di tasca sua la clausola impostagli da De Laurentiis. L'allenatore di Certaldo il suo sì al progetto azzurro lo ha già dato, e ha anche già accettato di tagliarsi l'ingaggio per favorire l'intesa con il Napoli e andrà a guadagnare una cifra più bassa rispetto a Mancini che arrivava a toccare i 4,5 milioni annui.



LA CLAUSOLA E LA CAUSA - Secondo il Corriere dello Sport oggi la Figc presenterà a Spalletti 5 pareri legali che lo aiuteranno nella decisione finale perché va ricordato che la clausola rescissoria è una scrittura privata ed è proprio l'allenatore che dovrà decidere se impugnarla oppure no, e non la Figc stessa. Spalletti vuole la Nazionale ed è disposto a firmare spostando i discorsi sull'eventuale battaglia legalo con De Laurentiis più in là nel tempo. Ma il sogno di sedersi sulla panchina azzurra potrebbe concretizzarsi già entro l'inizio di questa Serie A.