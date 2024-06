Spalletti: "Italia sulla strada giusta. Gatti viene in Germania. Scamacca? I figli non vanno viziati"

Getty Images

L'torna in campo. Gli Azzurri affrontano domani (martedì 4 giugno) la Turchia a Bologna, penultima amichevole prima della partenza per la Germania e l'inizio di Euro 2024.Alla vigilia della partita del Dall'Ara, il commissario tecnico della Nazionaleè intervenuto in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.- "Sono quelle cose che non vorresti mai sentirti dire, ma ne sono già successe un paio e mandiamo il nostro abbraccio a Giorgio che è un grande professionista e il futuro del calciatore moderno: ieri giocava a centrocampo, è uno che sa fare più cose e per dove sta andando il calcio c'è bisogno di questi calciatori qui".

- "Devo dire che ho visto grande entusiasmo da parte dei giocatori, anche da parte di Gatti che si è allenato a casa e ha mostrato disponibilità. Vederlo arrivare con le scarpe in mano, di rincorsa da dove era oggi, è un grandissimo esempio".- "Buonissime. Ho visto lavorare la squadra in maniera molto seria e attenta, abbiamo creato il pieno delle possibilità e attenzioni. C'è stata roba una dopo l'altra, di continuo, e loro l'hanno sviluppata bene. Non si può dire di poter inserire il pilota automatico, ma siamo sulla strada buona".

- "Noi come si è visto stamattina dobbiamo essere disponibili ad assorbire cose di altre squadre, di altri raduni. C'è da imparare da tutti, ci prendiamo le responsabilità di quello che ereditiamo, anche se poi ci sono state anche altre cose nel mezzo e a volte le dimenticate... Ma dobbiamo prendere quel riferimento, dobbiamo cercare il modello migliore possibile".- "Sono stati bravissimi e hanno detto cose molto belle e verranno ridette ogni volta che si andrà a giocare con la Nazionale, è bene risentirle. Se le dico io non può avere lo stesso valore di una cosa che dice Baggio, Del Piero, Totti, Antognoni o Rivera: loro hanno molta più possibilità di perforarti l'anima. Baggio ha detto: "Più grande la responsabilità quando si indossa questa maglia, ma poi o l'affrontiamo o la perdiamo questa responsabilità". Antognoni ha detto che è bello trovare tanti ragazzi che erano nelle giovanili. Totti ha detto che bisogna scendere sempre in campo per vincere, possibilmente divertendosi. Rivera ha consigliato di giocare in avanti il calcio d'inizio, ci ha dato un consiglio tattico. Del Piero ha detto: "E' vero che c'è la pressione, ma avrete una grandissima opportunità e quella pressione da grandi la ricorderete col sorriso. Vi confronterete con i più forti e al mondo non c'è niente di più bello della sfida". E poi Buffon ha detto che questo giorno bisogna tatuarselo. Questi sono eroi che noi non dimenticheremo mai, quando smettono vorremmo che non smettessero per la bellezza che ci hanno fatto sempre vedere. E poi voglio ricordare Vialli: con la sua faccia malinconica ma determinata, coi suoi occhi coraggiosi, vogliamo averlo anche se non sarà con noi, lo lasceremo libero di interpretare tutti i ruoli".

- "Che pian piano si va avanti con il lavoro. Non sarà facile andare a scegliere chi lasciare a casa, non è stato facile nemmeno lasciare a casa qualcuno. Per me non è solo la partita, noi abbiamo un modo di allenarci per cui sul campo facciamo cose situazionali. Noi la partitina sette contro sette la facciamo nel riscaldamento, poi l'allenamento viene sviluppato nei ruoli fermandoli nei tempi più corretti ma creando pur sempre situazioni vere. Poi la partita ha qualcosa in più, è vero, ma è il lavoro che ti determina come affronterai la partita, è durante il lavoro che fai vedere quella che sarà la risposta in partita".

- "Noi abbiamo poi anche l'amichevole contro l'Under 20 mercoledì... Quella è un'altra partita che ci metterà nelle condizioni di fare delle valutazioni. Poi è chiaro che bisogna iniziare a mettere dentro giocatori che si ritengono titolari. La partita di mercoledì è stata scelta per permettere a tutti lo stesso minutaggio: per me ha una risultanza importante quello che vedo. Noi abbiamo sei sostituzioni. Probabilmente all'inizio giocherà Di Lorenzo terzino destro, ma Darmian sa fare il terzo, il quinto, il quarto e può giocare pure a sinistra".

- "A Bologna gioca Orsolini".- "E' venuto in conferenza stampa perché è colui per cui sono stato un po' richiamato per averlo portato in questo raduno. Questi dieci giorni per lui sono fondamentali. E poi si dice sempre che siamo arrivati lunghi e stanchi, poi scelgo uno riposato e non ci va bene. Lui si è sempre allenato da tempo, abbiamo i dati perché ormai è tutto monitorato. Io non ho simpatie e antipatie, ma ho la possibilità di valutare oggettivamente le cose e lui ha fatto tutti gli allenamenti".

- "Il centravanti è Retegui, il portiere Vicario. Poi c'è da valutare: abbiamo tirato il collo e qualcuno comincia ad avere un po' di affaticamento. Si guarda oggi e poi la rifinitura di domani".- "Quelli che hanno questa qualità tecnica possono essere sempre complementari. Il problema è capire se sei bravo a tenere 60 minuti te la palla e 30 gli avversari perché poi diventa complicato andare sempre allo scontro. A quel punto, servono giocatori più abituati alla fase difensiva e al contrasto".

- "Intanto il Bologna ha fatto un campionato bellissimo, gli vanno fatti i complimenti per ciò che hanno fatto vedere: hanno meritato di essere in Champions League. Montella lo conosco bene, è uno sveglissimo. All'Adana Demispor è subentrato e ha conquistato il nono posto, poi il quarto. L'anno dopo, senza di lui, sono arrivati undicesimi con la stessa squadra. La Turchia ha qualità, estro, hanno ripartenze brucianti, ha calciatori che giocano nelle più grandi squadre del mondo e sono arrivati primi nel girone. E' una partita importante che diventa difficile per quello che è il momento, per il lavoro che abbiamo fatto e per ciò che dobbiamo sistemare. Ma abbiamo tutto per iniziare il nostro percorso: quando si veste questa maglia bisogna rispettare la passione di chi crede in noi".

- "Sì, Gatti verrà in Germania".- "Pellegrini può essere un numero 10, proprio come Barella perché ha le giocate che ti colgono di sorpresa, che non ti aspetti. Poi è la qualità totale della squadra che deve fare la differenza, vogliamo diventare una squadra molto unita e compatta".- "Intanto è pigro anche chi gli ha fatto la domanda perché di cinque cose ne ha ricordata una. Io non dico le cose per attaccare qualcuno, a volte ai figli vanno dette le cose vere se non li vuoi viziati quando diventano grandi. E lui mettendo insieme certi dati sulla velocità, la forza nella velocità, perde con tanti. Nel calcio c'è bisogno di tutto e si tenta di stimolarlo, ma io non l'ho offeso, non offendo mai i miei calciatori. Io voglio bene ai miei calciatori. Oggi l'ho abbracciato, sorrideva, ha dei bellissimi colpi di sole...".