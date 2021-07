Secondo giorno di ritiro a Dimaro per il. La squadra ha svolto una doppia sessione di allenamento tra mattino e pomeriggio. È il momento della conferenza stampa del nuovo allenatore azzurro,Queste le sue parole:- "Bisogna riuscire ad infondere fiducia ai calciatori e portare un messaggio chiaro a tutti i componenti della squadra. Poi creare qualcosa che sia stimolante per loro affinché si riconoscano in questa cosa allenandosi con più piacere, motivandosi di continuo di collaborazioni, di giocate di qualità. Secondo me le regole, le qualità più importanti fanno parte delle qualità dei giocatori. Servono calciatori bravi a giocare nella trequarti avversaria perché penso che con uno come Osimhen davanti le altre squadre scelgano di andare a creare densità dentro la metà campo. È nel traffico che poi bisogna riuscire a trovare il bandolo della matassa. Gli allenatori vengono di conseguenza".- "Le sensazioni in generale sono le stesse di quando ho accettato di venire su questa panchina. È motivo di orgoglio, grande responsabilità e di conseguenza bisogna andare poi a fare delle scelte però è presto per tirare delle somme perché mancano dei campioni e quelli che ci sono hanno confermato le qualità che conosciamo tutti. Per cui aspettiamo di avere tutto il gruppo a disposizione".- "Dobbiamo essere riconoscenti a chi ci supporta soprattutto se vanno a spendere le sacre ferie per venire a starti vicino, cercare di motivarti e farti sentire il proprio sostegno lontano da Napoli. Abbiamo bisogno del calore dei nostri tifosi ma dobbiamo ricordarci che bisogna meritarcelo. Per questo salutiamo ogni volta i tifosi".- "Sono sicuro che in molti andranno a prenderci delle conoscenze dal comportamento della Nazionale perché è stato un comportamento completo, non ha fatto sempre la stessa cosa e le scelte sono state di squadra, di gruppo. Anche quando ha dovuto mettersi nell'angolo del ring perché l'avversario picchiava più forte in quel momento ha scelto dove fargli tirare i colpi e ribaltare la situazione nel momento giusto. Dico sempre che sono fondamentali i calciatori, però in questo caso Mancini ci ha messo del suo e gli vanno fatti i complimenti".- "Sarà un punto dove ci appoggeremo, un punto di forza della squadra perché è un calciatore completo sotto tutti i punti di vista. Oltre a saper far gol ci mette altre cose nella partita perché è un box che va riempito di cose e lui ce le mette tutte. Soprattutto il battersi per i compagni di squadra ed è importantissimo per il resto del gruppo perché se inizia lui lo vediamo tutti. È chiaro che deve migliorare anche in qualche punto e si va a cercare di stimolarlo e lavorarci in questi punti ed è qui che si trova una risposta importante come oggi dove gli abbiamo proposto un certo tipo di lavoro e lui non ha fatto una piega, dando disponibilità ed eseguendo. Meglio di così".- "Secondo me è corretto dire che io sia aziendalista. Poi io non vado a creare dei problemi una comunità dove devo lavorare, ma dobbiamo portare temi avanti insieme e poi trovare soluzioni insieme alla società, insieme al proprietario del Napoli. Non devo creargli debiti assurdi che rovinano la situazione. È chiaro che si cerca di ottimizzare il massimo senza andare a buttar via niente di quello che è possibile fare. Non mi crea fastidio perché penso si debba far così".- "Per essere stimolante deve essere un Napoli che crea delle sorprese anche per gli avversari. Diventa stimolante per noi e meno controllabile per gli altri. Penso che poi il 4-2-3-1 riesca a dare degli equilibri in entrambe le fasi, il 4-3-3 è molto simile perché basta spostare il vertice. Poi però nella fase di possesso bisogna fare qualcosa in più. I grandi club sfruttano la lateralità del fronte offensivo e dentro giocolieri che hanno la qualità di sostituirsi nei ruoli. Il nocciolo è sempre lì, non sostare sulla linea difensiva".- "Ho trovato un Napoli come me lo immaginavo. Mancano ancora tanti calciatori, quasi tutti i nazionali che ci faranno sicuramente comodo ed andranno ad impreziosire il pensiero di questi calciatori".- "Con Lorenzo ho parlato una volta a telefono e un'altra gli ho mandato i complimenti. Mi è sembrato il capitano che vedevo da fuori. Sul fatto del contratto volete trovare la malformazione in tutti i modi. Abbiamo di fronte il capitano del Napoli, che ha dimostrato il suo valore anche agli Europei, e il presidente del Napoli. Due persone forti che avranno il tempo di guardarsi negli occhi e andare al sodo. Non andiamo a scavare troppo dentro, facciamo tornare Lorenzo e poi si ha tutto più chiaro senza anticipare il morto".- "Il lavoro incide sempre perché si sta tante ore sul campo e bisogna creare questo brand, bisogna far vedere le intenzioni che abbiamo. Quando giochi di giovedì e di domenica i giocatori non daranno sempre il meglio e saranno fondamentali i calciatori, bisognerà rimpiazzare- "Le insidie sono dietro l'angolo, possono capitare anche ai portieri, può succedere a tutti i componenti e il portiere fa parte di quei ruoli dove poi ci necessitano due menti forti".