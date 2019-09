Sono bastate due partite, ad Andrea Ranocchia, per totalizzare un minutaggio maggiore di tutto l'anno scorso. A dire il vero, sarebbe bastata anche solo la sfida contro il Lecce. È lo strano caso del difensore nerazzurro, più volte ai margini del progetto interista nel corso degli ultimi anni, e tornato ora protagonista e pedina importante, rinato sotto la cura Antonio Conte. Uno che, dalle parti di Appiano Gentile, ha già riportato entusiasmo e linfa vitale per tanti giocatori. Sceso in campo dal 1' al debutto stagionale contro il Lecce a causa dell'improvviso forfait di De Vrij, Ranocchia ha ricevuto gli elogi del tecnico al termine della gara, prendendosi gli applausi del pubblico di San Siro.



CRITICHE E AMORE - Un pubblico che, in passato, l'aveva spesso criticato. Errori e sbavature avevano contrassegnato i suoi primi anni nerazzurri. Anni difficili, fatti di poche vittorie ma compagni di livello, alcuni dei quali reduci dall'epopea del Triplete. Mai in dubbio, però, professionalità e impegno: valori che lo hanno portato ad essere rispettato dai suoi stessi tifosi, che sempre ne hanno riconosciuto l'amore per i colori nerazzurri.



DIETRO AL MURO - Ora, a 31 anni, per Ranocchia inizia una seconda giovinezza: merito di Antonio Conte, ma anche della forza di volontà di The Frog, come lo soprannominavano i compagni dell'Hull City. Testa bassa e lavorare: il diktat del tecnico sembra rimarcare al meglio gli ultimi anni del difensore, che in quest'inizio di stagione ha già disputato 180 minuti, superando i miseri 58' totali delle quattro presenze dello scorso anno, in cui Spalletti lo gettò spesso nella mischia semplicemente per sfruttarne l'altezza. Il muro interista, con Skriniar, Godin e De Vrij, deve ancora debuttare: con questi tre, Handanovic potrà dormire sogni tranquilli. Ma Ranocchia c'è, anche (e soprattutto) quest'anno.