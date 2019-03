Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio, il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, parla delle assenze cui dovrà far fronte in campionato a causa degli infortuni che alcuni dei suoi hanno rimediato in nazionale. Un messaggio che il tecnico toscano sembra rivolgere soprattutto a Lautaro Martinez, che già prima della partenza aveva qualche problemino fisico.



“Per me diventa fondamentale che i calciatori che vanno in nazionale abbiano un dialogo aperto con mister e dottori, che ci sia collaborazione tra gli staff medici dei club e quelli delle nazionali. Perché noi muscolarmente non eravamo così puliti, lo avevamo detto ai calciatori di andare a mettere in evidenza e in preventivo la possibilità di un dosagio dei minuti da giocare. Ma sapete, i giocatori giovani hanno la voglia di dimostrare e dare un contributo alle proprie nazionali, la cui maglia crea sempre qualcosa di particolare addosso, così quando hanno un dolorino invece di evidenziarlo lo annullano. Ed è li che bisogna comunicare nel modo giusto con i dottori delle nazionali”.