L'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti ha anticipato Inter-Napoli ai microfoni di Inter Tv: "Buon Natale a tutti i nostri sportivi e alle persone che soffrono. Secondo me è giusto giocare anche il 26, il calcio è una delle forme di intrattenimento più amate dagli italiani, c'è tutta questa gente allo stadio ed è la risposta. E' giusto passare delle ore in famiglia ma anche fare le cose che gli piace fare, il calcio piace, la gente vuole venire a vedere le partite. Il pallone è il regalo che va più di moda per i bambini e di conseguenza è giusto che facciamo il nostro lavoro dando la possibilità alla gente a casa di poter vedere il calcio in tv rilassati in famiglia o allo stadio partecipando alle emozioni, come hanno scelto di fare in tanti. Questo deve far riflettere sul bisogno di rendere gli stadi vivibili per le famiglie".



PRANZO - "Nessuno ha imposto divieti, nei giocatori prevale la professionalità e il dovere, lo stare un po' attenti alla tentazione della classica tavola imbastita per le feste. Ci vuole una prova di coraggio ma abbiamo calciatori professionisti che sapranno distinguere cosa poter mangiare e cosa no, al massimo lo mangiano 24 ore dopo. Qualcuno magari a volte va oltre il limite ma stavolta sapranno come regolarsi".

"I calciatori sono i primi dispiaciuti dopo Verona, vogliono giocare subito per rimettere le cose a posto. Dobbiamo giocare senza impeto ma con intelligenza, sapere quando andare ad affondare i colpi. Ancelotti è uno dei migliori se non il migliore in Italia e avrà saputo ottimizzare il buon lavoro fatto da Sarri mettendoci la sua esperienza creando una macchina precisa. Ancelotti fa un po' di paura perché è veramente uno che le ha vissute tutte, conosce la materia e sa quando è il momento di attaccare o difendere"."Abbiamo quasi tutti a disposizione a parte gli ultimi eventi. Miranda non ha recuperato, Asamoah rientra e ci dovrebbe essere, Joao è a disposizione. Nainggolan ci spiace non averlo perché è un giocatore fortissimo ma le regole in una squadra sono importanti come il pallone. Non è fuori rosa, fuori da questa partita poi si allena e tornerà a far parte del gruppo. Dopo questi 2-3 giorni Nainggolan rifarà parte della squadra e aspettiamo il suo contributo".