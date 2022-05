L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha fatto un bilancio della stagione a 90' dalla fine del campionato: "Quest'anno il Maradona è tornato ai suoi livelli, il pubblico ha sempre risposto in maniera eccezionale. Dovrebbe essere sempre così, perché questa città ha la passione per il calcio e per i giocatori della squadra. Con il Genoa è stata una bella festa, ma deve essere sempre così".



REAZIONE - "Quello che è successo nelle scorse settimane ha dato fastidio prima di tutto a noi, mi fa arrabbiare il fatto di voler sotterrare la bontà della stagione del Napoli. Dopo la sconfitta di Empoli potevano esserci mille reazioni, noi abbiamo fatto grandi prestazioni e dieci gol senza subirne. E' chiaro che vorrei vincerle tutte, ma a inizio stagione ne abbiamo vinte otto di fila. Può succedere di perdere, anche se cinque gare in casa sono troppe; può darsi che non si è maturi per quelle cose o che a certi livelli andiamo in difficoltà. E questo non va bene".



KVARATSKHELIA - "E' un giocatore forte, muscolare, con qualità nello stretto. Uno di quelli che trova le soluzioni, geniale nelle scelte, di quelli che gli allenatori vorrebbero avere. Ha corsa, velocità, tecnica nello stretto, fa gol, ha impatto muscolare".