Il tecnico del Napoliha parlato ai microfoni di Prime Video dopo il passaggio ai quarti di Champions League: "E' un gran risultato, ce lo godiamo con squadra e tifosi. E' fondamentale mantenere l'atteggiamento avuto stasera."No. Non mi rende niente. E' un giochino che si conosce di mettere le pressioni addosso all'altro, lo fanno tutti, quindi non mi rende orgoglioso.Si fa il giochino che serve a porti là perché poi sicuro devi cadere"."Se in tutta la storia del Calcio Napoli non c'eravamo riusciti, è una traguardo mai raggiunto, vuol dire che oggi abbiamo raggiunto un gran traguardo e non era per niente facile"."E' un calciatore fortissimo, che ha delle interpretazioni a volte da solista e ti dà questi grandi strappi.La pulizia e il far salire una squadra è un'altra componente essenziale"."All'inizio abbiamo perso qualche linea di passaggio, non riuscivamo ad essere blocco-squadra.. Nel secondo tempo meglio perché sia Kvara che Politano hanno capito che dovevano rientrare in mezzo al campo, una mezzala si metteva accanto a Lobotka e c'era maggiore possibilità di uscita.Glasner ha cambiato totalmente rispetto all'andata: lì ci aveva aspettato, oggi ha fatto più pressione per tentare di ribaltare il risultato."Osimhen ha detto che possiamo andare avanti? E' giusto questo. E' giusto che lo dica"."No, no, fate voi, noi ci adattiamo"."Siccome abbiamo raggiunto un traguardo storico e i nostri tifosi sono felicissimi,bensì andiamo a festeggiare contenti e felici, lasciando da parte ogni tipo di provocazione ci possano mettere davanti. Andiamo a festeggiare, a divertirci, a cantare i cori del Napoli. Sempre forza Napoli".