Una trattativa che al momento sembra impossibile. Sessanta milioni di euro, questa la richiesta della Fiorentina per Federico Chiesa che, al momento, avrebbe frenato l'Inter. Come riportato da Il Corriere dello Sport, Luciano Spalletti impazzisce per il giocatore viola e lo considera un top player italiano. I nerazzurri potranno provarci, forti di potergli offrire una maglia da 'quasi titolare' in Champions League, fattore che neanche la Juventus può proporre.