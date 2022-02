Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato della sfida di domani contro la sua ex squadra, l'Inter.



"Una rivincita personale? Io non ne ho, vado dietro il mio modo di lavorare, devo essere fortunato nel trovare giocatori che la pensano come me e mi fanno fare bella figura. E' una gara importante, equivale al tempo impiegato precedentemente ed ai sacrifici fatti per arrivare a giocarla, sin dalla fatica di Dimaro e le giocate di Castel di Sangro e quel lavoro torna utile. Le carriere di tutti dipendono da queste gare qui, ci teniamo tantissimo e per me non sarà una rivalsa, lì ho lasciato calciatori che stimo e che so quanto mi stimano".