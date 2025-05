AFP via Getty Images

Spalletti racconta: "Quando ero al Napoli arrivò la Juventus e ci sfrattò dall'hotel"

Paolo D'Angelo

20 minuti fa



Nella sua biografia “Il paradiso esiste... Ma quanta fatica”, Luciano Spalletti ha anche rivelato un aneddoto sulla Juventus, nella sua avventura a Napoli:



“De Laurentiis era capace di quel ragionamento in più che ti spiazza. Come quella volta, agli inizi della mia storia al Napoli. Il nostro albergo abituale era in corso Vittorio Emanuele. Arriva la Juventus e ci viene comunicato che dobbiamo cambiare 'casa'. Uno sfratto esecutivo. Noi veniamo dirottati in un altro hotel in centro, scomodo per lo spostamento verso lo stadio, con i naturali dubbi che una mossa del genere può far nascere nei calciatori. Tipo quello che sulle nostre abitudini comandino gli avversari. Quell’anno, questo cambio forzato si verificò varie altre volte: avemmo a che fare con quattro-cinque strutture diverse. Insomma, in tutta la mia storia a Napoli, ho giocato due partite contemporanee: quella con gli avversari e l’altra con il presidente. Un confronto costante, spesso al confine dello scontro".