"Chi le ha inventate le fotografie, chi mi ha convinto a portar qui le mie, che poi lo sappiamo, scattan le paranoie". Le fotografie de La Dura legge del Gol sono quegli attimi rimasti impressi e che avrebbero potuto significare tanto nelle vite di tutti noi, ma che, nonostante siano state impresse nell'obiettivo della macchina fotografica, rimangono soltanto ricordi di occasioni sprecate. E a due giornate dal termine del campionato questa immagine di copertina che sta facendo il giro dei social network e dei forum specializzati potrebbe rappresentare un'autentica sliding door importante per il proseguo delle stagioni dell'Inter. Ciò che il terzetto Spalletti-Rafinha-Cancelo rappresenta oggi per l'Inter potrebbe non esserlo più fra 20 giorni esatti.



LA CHAMPIONS IL BIVIO - La qualificazione alla prossima Champions League può infatti cambiare tante delle prossime mosse strategiche dell'Inter. I problemi di bilancio impongono alla dirigenza di chiudere il bilancio al 30 giugno con un sostanziale pareggio. Ad oggi il rosso è quantificabile in circa 40 milioni e il direttore sportivo Piero Ausilio sta intensificando i contatti per chiudere operazioni in uscita "minori" che sistemerebbero i conti. Per completare i riscatti di Rafinha e Cancelo, però, servirà anche un extra-budget che potrebbe essere garantito proprio dall'accesso alla prossima competizione europea.



CHE SCELTE? - Lo stesso Spalletti in caso di fallimento dell'obiettivo non è certo della conferma da parte del club nerazzurro che entro il 31 maggio sarà chiamato a fare delle scelte. Entro la fine del mese scadranno infatti i diritti di riscatto sia di Rafinha con il Barcellona per 35 milioni di euro più 3 di bonus, sia di Cancelo per 35 milioni di euro con il Valencia. Ad oggi la trattativa con i blaugrana è agevolata dalla volontà di Rafinha di rimanere a Milano e la deadline potrebbe essere spostata a dopo il 1 luglio per agevolare i pagamenti da parte dell'Inter. Complicatissima è invece la situazione legata a Cancelo con il Valencia che ha già ricevuto offerte più alte del riscatto e, per questo, non sta concedendo sconti all'Inter. "Foto-grafia significa scrivere con la luce" recitava un detto di H.M. McLuhan, una luce che per l'Inter soltanto la qualificazione alla prossima Champions League può tenere accesa. E questo scatto? Rimarrà soltanto uno dei, tanti, ricordi passati?



@TramacEma