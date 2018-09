Questa è la riprova che antoniocandreva non è forte ma FORTISSIMO !!! Ed alla faccia di tutti quelli che non credevano in lui ad inizio stagione ... che… https://t.co/h8SJWpF5ej — Federico Pastorello (@fedepastorello) 1 settembre 2018

La fine di un calvario lungo oltre un anno:è tornato al gol dopo quasi 17 mesi di astinenza, l'ultima volta il 15 aprile 2017 contro il Milan (2-2). Da lì l'inizio di un periodo nero, fatto di cross sbagliati e conclusioni peggiori (82 verso la porta, nessuna concretizzata) fino all'inizio di questa stagione e al posto da titolare perso in favore di Politano. Contro il Bologna la riscossa, che può cambiare il presente e il prossimo futuro di Candreva all'Già, perché l'87 nerazzurro torna a respirare profumo di Europa: solo qualche settimana fa infatti l'Inter gli aveva comunicato che, necessario operare tagli in ottica Fair Play Finanziario, ma le ultime dichiarazioni disembrano aver ribaltato la situazione. "Non ho ancora detto nulla alla squadra. Dietro le scelte ci sono dei paletti in base a quanto sono costati i giocatori, agli anni di militanza qui.perché era dentro l’Europa League due anni fa", ha dichiarato il tecnico di Certaldo dopo la vittoria di Bologna, segnale di come l'aria sia cambiata. A giustificare la riapertura non solo questioni economiche, ma anche di natura tecnica: premiata ladi Candreva, che può essere impiegato comenel(necessaria un'alternativa in panchina dopo la partenza di Karamoh) o a tutta fascia nel; gli ultimi minuti del Dall'Ara poi hanno lanciato una nuova suggestione, possibile anche l'impiego comeper sfruttare maggiormente la sua propensione alla conclusione.Una vera e propria rivincita per Candreva, che dedica il gol alla compagna incinta e ribadisce il proprio amore per la maglia senza alcun rancore per le critiche dell'ultimo anno. Più polemico il tono invece del suo agente, che sui social punge i tifosi e non solo: "Questa è la riprova che Candreva non è forte ma FORTISSIMO!!! Ed alla faccia di tutti quelli che non credevano in lui ad inizio stagione ... che questo goal sia, come tutti gli altri che farà durante l’anno quando gli verrà data occasione di giocare, un bel pugno in faccia!". La strada per tornare protagonista sarà lunga e complicata, la lotta per una maglia titolare lo vede partire alle spalle di, ma a Bologna uno primo squillo: