Conferenza stampa in vista di Sampdoria-Napoli per Luciano Spalletti. Il tecnico degli azzurri prima di iniziare ha voluto dedicare un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Gianluca Vialli, prima di spendere due parole proprio per lui:



"Ho un ricordo personale nella stagione 1985/86, giocavo contro la Sampdoria di Vialli e Mancini in amichevole. Ricordo che in una situazione di gioco mi ritrovai a correre con lui e nel confronto fisico caddi a terra, l'arbitro fischiò fallo e mentre tornava indietro era lì a darmi la mano. Nonostante fosse giovane si vedeva il suo essere leader senza farlo pesare a nessuno. Un uomo di grande carisma, precursore di grandi idee dentro e fuori dal campo. Me lo ricordo nella Juventus, è stato uno dei primi attaccanti a fare il pressing alto sui difensori. Uno dei primi usciti dall'Italia a farsi valere in Premier. Calciatore molto bene, si è fatto apprezzare come uomo, ha vinto trofei. È stato uno dei primi grandi commentatori in tv, lo ricordo benissimo a Sky, per competenza e rispetto di tutto e tutti. Come sintesi: grandezza e disponibilità. Ha speso tutto se stesso per noi. Nell'ultimo Europeo ha dato consigli a tutti nonostante la condizione fisica. Grazie Gianluca".