Una partita che è iniziata storta e si è messa anche peggio. La giustificazione delle tante assenze e dei rientri last minute (quindi senza allenamenti nelle gambe) è chiaramente valida, pesa però la cinquina incassata. Qualche nota lieta però riesce a venire fuori ugualmente, come la perla di Mertens, la buona condizione di Lozano (nonostante il Covid e l'espulsione) e- Sembrava fosse arrivato il momento della panchina per Ghoulam, ma così non è stato. Juan Jesus poteva ricoprire il ruolo di terzino sinistro come ha già fatto più volte in questa stagione e invece fiducia all'algerino.(sotto la guida Ancelotti), quindi oltre 3 anni fa.che ha saputo dare in queste sfide, riuscendo a tenere il campo (cosa non scontata vista la miriade di infortuni pesanti nel corso degli anni), crescendo di esplosività e soprattutto proponendosi in fase offensiva con buona costanza. Ieri si è proposto di più rispetto a Di Lorenzo ed è arrivato diverse volte sul fondo per cercare e trovare dei buoni cross con il piede educato che lo ha sempre contraddistinto. Occasioni non sfruttate più di una volta da Elmas, Petagna e gli altri compagni. Mae anche se non è quello devastante del 2017,- C'è però un contratto in scadenza tra pochi mesi. InfattiIl suo ingaggio è di 2,5 milioni, una cifra che non rispecchia quanto è riuscito ad offrire e le garanzie sulla tenuta fisica. Dopo otto anni e mezzo probabilmente saluterà una città che lo ha amato, sostenuto e ne ha riconosciuto il valore umano ancor prima che quello tecnico nonostante i troppi infortuni. Tuttavia, davanti ci sono altri cinque mesi e si proverà a valorizzarlo al massimo. Mario Rui è tornato dopo la positività al Covid, la presenza di Ghoulam potrebbe fungere anche da stimolo per una crescita del portoghese. Una cosa è certa: