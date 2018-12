dice tutto dopo il pareggio contro la Roma. In particolare a Sky Sport spiega quanto accaduto con Totti, per la prima volta: “Dite qualche cosa che non è corretto dire.quando rispondo a qualcuno vi compattate. IIo non ho mandato nessuno via da Trigoria, gli ho detto che contro il Palermo non avrebbe fatto parte della panchina.Siamo andati in sala riunioni e quello che gli ho detto è che non ha avuto una bella reazione. Lui ha preso ed è andato via, ho i testimoni, c'erano tre persone, io ho sempre fatto così, come con Lautaro all’Inter”.- “Abbiamo parlato tanto del VAR, dobbiamo essere più precisi, se c'è una situazione mezza e mezza si deve verificare, poi si dice che se si rivede tante volte ci sono troppe interruzioni... ormai tutti si aspettano che ci sia il timbro della certezza di quello che è avvenuto., ha fatto bene anche ad espellermi dopo la mia reazione quando ho gridato che era fallo, ho accettato l'espulsione e sono andato negli spogliatoi, ho avuto una reazione scomposta”.- “Cosa è mancato? Più di una cosa, abbiamo forzato diverse cose, abbiamo trovato una Roma veramente tosta, a un certo punto se avessimo palleggiato maggiormente, avremmo potuto fare meglio. La Roma ha preso spesso campo, le squadre hanno giocato una buonissima gara e secondo me il punto serve a entrambe, fa credere a entrambe che stanno lavorando nella direzione giusta".- "Mauro è l'estensione del gol, si trova sempre in questi episodi come quello del gol, è legato alla squadra, fa salire la squadra, la Roma con i due centrali si portava la squadra dietro, erano bravi a far salire la linea, non si poteva sviluppare la superiorità numerica con loro che venivano a pressare alto, è un calciatore forte che ha questa sfacciataggine quando è a contatto con la porta., si sta impegnando a fare questo. Io devo difendere i miei calciatori, il fatto di venire incontro ogni tanto gli si dice, con le linee difensive che giocano sul metro del fuorigioco, questo fatto della linea, i difensori ormai sono allenati, sanno leggere questi palloni, lui deve stare attento a questo, è importante fare squadra”.- “Lautaro ha carattere e si difende da solo, ho fatto venire anche Zanetti a sentire, io non vado a rovinare quello che è il rapporto dei calciatori per una mia reazione, se lui avesse insistito a mantenere quella posizione, allora diventerebbe più scomodo. Lui si è scusato con i suoi compagni di squadra, è andato nello spogliatoio e tutti guardano la mia reazione, alla mia reazione e a come mi comporto”.è poi tornato in un secondo momento a Sky Sport per commentare gli episodi da moviola della serata: "D'Ambrosio su Zaniolo? C'è un contatto dopo un rimpallo, mi sembra un contatto leggero che può darsi vada rivisto, quello sicuramente.la partita sarebbe finita lo stesso in questa maniera, le due squadre erano esecutive su quello che dovevano fare, il pareggio è giusto con due squadre che hanno fatto la partita per vincerla, hanno liberato spazi importanti e hanno rischiato di perderla, come volontà sono due squadre da apprezzare, è mancato qualcosa dal punto di vista della finalizzazione.Quello che ho detto all'incontro con gli arbitri si è frainteso: abbiamo uno strumento in più e va usato, stasera la partita è stata giocata da due ottime squadre che faranno strada perché sanno dove andare".