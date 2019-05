Primo giorno di 'vacanza' per, esonerato ieri dall'Inter, con il club nerazzurro che questa mattina ha ufficializzato Antonio Conte. Attraverso due post su Instagram, l'ex tecnico ha salutato il club: "Non è vero che spesso sono stato l'unico a metterci la faccia, perchè voi ci siete sempre stati!. Grazie delle 2.530.311 emozioni...". Una didascalia accompagnata da una foto di tutta la rosa in compagnia dell'allenatore. In una seconda foto, invece, ecco Spalletti al fianco di: "GRAZIE PRESIDENTE per avermi concesso l'onore di allenare l'Inter".