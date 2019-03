L’Inter non gira più e rischia di compromettere il cammino Champions. Superata dal Milan, la squadra di Spalletti ringrazia la Lazio (fresca vincitrice del derby) se non è stata raggiunta in classifica dalla Roma. Stanchezza, caso Icardi e gestione poco coinvolgente del gruppo minano lo spogliatoio nerazzurro, privo di certezze e debole nel carattere. In tutto questo il tecnico toscano non è esente da colpe se l’autostima generale non risplende. Spalletti lo ha dimostrato nei fatti, si fida solo in parte di alcuni elementi del gruppo, che quando utilizzati hanno risposto in modo insufficiente alle sollecitazioni. Era da aspettarselo.



SEMPRE GLI STESSI - A centrocampo le rotazioni sono ormai sempre le stesse: Brozovic, Nainggolan, Vecino. Ogni tanto Borja Valero. Joao Mario e Gagliardini non vedono più il campo, nonostante non siano in lista Europa League. Sfiducia trasmessa e recepita, che non può che generare frustrazione e insicurezza in atleti che già non sono fulmini di guerra. Gagliardini e Joao Mario sono due esempi, fino a poco tempo fa in ottima compagnia, dato che con Icardi in gruppo Lautaro Martinez era destinato ad arrivare a fine stagione con pochissimi minuti nelle gambe. La gestione del gruppo da parte di Spalletti lascia più di qualche dubbio. Nella convinzione di dare alla squadra certezze, cambiando il meno possibile, l’allenatore ha in realtà creato un gruppo che non riesce ad essere squadra. O che almeno ha smesso di esserlo da un certo punto in avanti. Al traguardo mancano ancora 11 partite, undici finali che sarebbe stato meglio affrontare compatti, mentre Spalletti è arrivato a questa situazione con qualche elemento di troppo distratto da quello che sarà il futuro e poco entusiasta di quello che è il presente. Si poteva fare meglio.