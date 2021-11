Inter-Napoli sarà anche e soprattutto la partita di Luciano Spalletti, che per la prima volta dal suo addio al club nerazzurro nell'estate 2019 tornerà a San Siro da avversario. Un rapporto intenso quello costruita con la squadra oggi in mano a Simone Inzaghi, ma interrottosi in maniera brusca quando Suning e l'ad Beppe Marotta decisero di dare una sterzata al progetto con l'ingaggio di Antonio Conte.



Spalletti è rimasto fermo per due stagioni ed è pronto a prendersi la sua rivincita sul campo, arrivando al "Meazza" da capoclassifica in compagnia del Milan e con l'obiettivo di spedire i campioni d'Italia in carica a -10. Ma l'allenatore toscano ha anche una speranza, che l'accoglienza dei suoi vecchi tifosi sappia andare oltre la rivalità sportiva tra Inter e Napoli, come ha fatto sapere a Il Corriere dello Sport: "Spero non mi fischino. Non ce ne sarebbe motivo. Dopotutto qualcosa di buono l’ho fatto pure io lassù. Sì, lo scudetto l’ha vinto Conte. Complimenti. Ma qualche mattoncino di quel gruppo l’ho messo io, non se ne saranno dimenticati?".