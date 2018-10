Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Barcellona-Inter, l'allenatore dei nerazzurri, Luciano Spalletti, ha parlato anche del mancato riscatto di Rafinha: "La questione relativa a Rafinha è molto semplice. C’era una scadenza per i documenti in un certo punto e noi fino a quel punto non potevamo fare mercato in entrata. Per cui, nel tempo successivo, era troppo tardi per poter confermare Rafinha nella nostra squadra. E poi molte delle nostre operazioni sono state legate a delle uscite e quando abbiamo chiesto al Barcellona non era interessato a nessuno dei nostri. Cercheremo di far vedere loro che invece qualcosa di buono c’è.”