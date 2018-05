Un confronto in sede per porre solide basi in vista del futuro: sta nascendo la nuova Inter di Luciano Spalletti, quella che dovrà battagliare in Champions e molto probabilmente, fin da subito, contro squadre di grandissimo livello, dato che i nerazzurri sono in quarta fascia. Ieri sera il tecnico toscano ai microfoni di Premium ha chiarito ulteriormente il concetto: “Per arrivare in fondo a certe competizioni servono calciatori che sappiano risolvere da soli. Man mano che si va avanti servono giocatori che sanno bene cosa ci vuole in certe partite”.



UOMINI FORTI DESTINI FORTI - La sintesi brutale del discorso di Spalletti è molto semplice: se vogliamo evitare figuracce sarà necessario poter contare su uomini di classe ed esperienza. E in merito all’esperienza, nell’attuale rosa a disposizione di Spalletti, c’è un calciatore che sa bene cosa significhi giocare gare di questo peso: si chiama Joao Miranda, disputerà i prossimi Mondiali da capitano del Brasile e in passato, da “soldato” di Simeone, ha combattuto battaglie tremende in Champions, uscendone sempre da campione. Fino a qualche mese fa il suo addio all’Inter sembrava scontato, adesso non lo è più, tanto che Ausilio dovrebbe a breve riprendere i discorsi con l’entourage del calciatore per discutere il rinnovo.



PROPOSTA DI RINNOVO - Un contratto fino al 2020, questo è quanto proporrà l’Inter al calciatore brasiliano, estendendo quindi di un ulteriore anno l’attuale accordo in scadenza nel giugno del 2019. Sarà necessario trovare un accordo sulle cifre: Miranda guadagna 3 milioni di euro e non vorrebbe scendere al di sotto di questa cifra, mentre i nerazzurri, vista l’età, vorrebbero proporre un offerta leggermente al ribasso, aggiungendo però un ulteriore anno di contratto, che garantirebbe comunque a Miranda un guadagno superiore rispetto a quello attuale. Se ne parlerà.



LA NUOVA INTER - Se la trattativa dovesse chiudersi come tutti sperano e cioè con la riconferma di Miranda anche per l’anno prossimo, l’Inter di Spalletti cambierebbe fisionomia o comunque sarebbe pronta a vestirsi di un nuovo modulo che prevederebbe la difesa a tre con appunto il brasiliano, affiancato da Skriniar e de Vrij, che alla Lazio ha dato il meglio proprio in una retroguardia costruita su tre elementi.