Il Napoli esce dalla Coppa Italia, clamorosa l'eliminazione ai rigori contro la Cremonese. Al termine della gara ha parlato in conferenza stampa l'allenatore degli azzurri- "Non siamo stati bravi a chiudere la partita perché ci sono capitate le occasioni, anche di clamorose. Però visto che non siamo stati bravi a chiuderla, abbiamo provato a gestirla con i centrocampisti freschi, anche con qualità. Poi abbiamo perso qualche pallone facile e loro sono stati bravi a sfruttare qualche episodio che hanno creato. Concesso qualcosa di troppo e la casualità ha voluto che loro la sfruttassero, non siamo stati bravi".- "Non abbiamo eseguito bene fino in fondo quanto creato in campo. Quel 3 contro 2 basta passarsela sui piedi senza inventare nulla. Abbiamo sprecato un'occasione. Per non rischiare sotto l'aspetto difensivo avevo inserito Kim, bravo a giocare di testa, in campo aperto. Anche lì avremmo potuto gestire la palla, anche se ne abbiamo persa qualcuna in più. Ci sono partite in cui non ti devi permettere nessuna disattenzione perché se succede gli altri sono bravi a sfruttarla. C'è rammarico, siamo fuori. All'inizio li abbiamo avvolti in area di rigore, l'abbiamo ribaltata e gestita. C'è dispiacere perché poteva essere abbastanza facile ma tra casualità e piccoli errori nostri si è rimesso tutto in discussione".- "Tanto dispiacere che resta. Però lavoreremo in maniera corretta, fa parte del nostro lavoro. Si vede ovunque: Inter, Milan, tutte partite difficili. Magari oggi potevamo fare allenamento questa mattina ma per il vento non ci siamo riusciti. La formazione era di tutto rispetto per giocare ogni partita perché dentro c'erano giocatori che di partite ne hanno giocate. Non siamo stati bravi a fare pulizia nel gioco. Qualche situazione di difficoltà l'abbiamo concessa, però eravamo in equilibrio. Sappiamo che in questa competizione si arriva a giocare la finale tra tre partite. La Cremonese è stata brava a differenza nostra che non abbiamo tenuto la chiave della partita".- "Ci saranno calciatori con nuovi stimoli come stasera. Noi però siamo il Napoli e di situazioni che ci verranno contro ce ne saranno. Dovremo essere bravi a saperle gestire".- "È stato un arbitraggio di livello, a cui siamo abituati. Nessuna differenza".